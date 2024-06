Premiera limitowanej kolekcji butelek Rainbow od Waterdrop

Waterdrop wprowadza limitowaną edycję nowej szklanej butelki Rainbow w kolorach tęczy. Butelka wykonana jest z wytrzymałego i bezwonnego szkła borokrzemowego, a dołączona do niej szczelna zakrętka – z metalu. Butelka jest odporna na zarysowania i odpowiednia do kontaktu nie tylko z zimnymi, lecz także gorącymi napojami, a jej pojemność to 600 ml. W zestawie znajduje się błękitny neoprenowy pokrowiec, który zarówno chroni butelkę, jak i odpowiada za dłuższe utrzymywanie temperatury napoju.

Ponieważ czerwiec jest miesiącem szczególnego wsparcia tęczowych społeczności Waterdrop przekaże 10 proc. ze sprzedaży butelki Rainbow na wsparcie dwóch organizacji LGBTQIA+: 5 proc. dla OutRight Action International i kolejne 5 proc. dla Queer Base.

Zrównoważony rozwój marki

Waterdrop dąży do tego, żeby stać się ekologicznym liderem w branży napojów. Obecnie marka dostępna jest w ponad 20 000 punktach sprzedaży na świecie. Ambasadorami oraz inwestorami marką są m.in.: Hubert Hurkacz, Andrey Rublev i Taylor Fritz. Waterdrop wierzy w świat bez plastiku i popularyzuje butelki wielokrotnego użytku oraz Microdrinki bez dodatku cukru i konserwantów.